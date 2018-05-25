Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР

Действующий президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырёхлетний срок.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вяльбе была единогласно назначена на должность главы ФЛГР по итогам отчётно-выборной конференции организации, которая состоялась 25 мая.

Трёхкратная олимпийская чемпионка возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Ранее сообщалось, что Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах президента ФЛГР.