Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР

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Действующий президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырёхлетний срок.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вяльбе была единогласно назначена на должность главы ФЛГР по итогам отчётно-выборной конференции организации, которая состоялась 25 мая.

Трёхкратная олимпийская чемпионка возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Ранее сообщалось, что Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах президента ФЛГР.

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