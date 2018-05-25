Директор ЦСП Мособласти ушёл в отставку после скандала с детским тренером по биатлону
Об этом сообщает «Чемпионат».
«С 16 мая я более не являюсь директором ЦСП Мособласти. Мои работодатели из областного Минспорта попросили написать заявление по собственному желанию, я не стал упорствовать, понимая, что власть на их стороне», — заявил Букоткин.
Он отметил, что основанием для отставки является заявление родителей в отношении тренера Александра Саратовского.
Ранее сообщалось, что тренера по биатлону обвиняют в том, что он ставил детям неизвестные капельницы.