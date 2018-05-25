Директор ЦСП Мособласти ушёл в отставку после скандала с детским тренером по биатлону

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Директор ЦСП Мособласти Владимир Букоткин ушёл в отставку после скандала с детским тренером по биатлону.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«С 16 мая я более не являюсь директором ЦСП Мособласти. Мои работодатели из областного Минспорта попросили написать заявление по собственному желанию, я не стал упорствовать, понимая, что власть на их стороне», — заявил Букоткин.

Он отметил, что основанием для отставки является заявление родителей в отношении тренера Александра Саратовского.

Ранее сообщалось, что тренера по биатлону обвиняют в том, что он ставил детям неизвестные капельницы.

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