Тренера по биатлону обвиняют в том, что он ставил детям неизвестные капельницы

Группа родителей написала заявление в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и обвинила тренера по биатлону этой организации Александра Саратовского в том, что он ставил их детям неизвестные капельницы.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что это является запрещённым допинговым методом. По информации издания, Саратовский был уволен, а материалы дела переданы в следственные органы. Ранее сообщалось, что Драчёв не ждёт санкций IBU из-за включения Крыма в состав СБР.