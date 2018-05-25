Тренера по биатлону обвиняют в том, что он ставил детям неизвестные капельницы

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Группа родителей написала заявление в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и обвинила тренера по биатлону этой организации Александра Саратовского в том, что он ставил их детям неизвестные капельницы.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что это является запрещённым допинговым методом.

По информации издания, Саратовский был уволен, а материалы дела переданы в следственные органы.

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