Тренера по биатлону обвиняют в том, что он ставил детям неизвестные капельницы
Группа родителей написала заявление в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и обвинила тренера по биатлону этой организации Александра Саратовского в том, что он ставил их детям неизвестные капельницы.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что это является запрещённым допинговым методом.
По информации издания, Саратовский был уволен, а материалы дела переданы в следственные органы.
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