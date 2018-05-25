В Киеве болельщика «Ливерпуля» ограбили притворявшиеся полицейскими злоумышленники

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Болельщик «Ливерпуля» накануне финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» был ограблен злоумышленниками, которые представились полицейскими.

Об этом сообщает The Redmen TV.

По информации источника, злоумышленники украли у фаната кошелёк с деньгами.

Финал турнира пройдёт 26 мая на стадионе НСК «Олимпийский» и начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что около тысячи болельщиков «Ливерпуля» пропустят финал ЛЧ в Киеве из-за отмены рейсов.

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