СМИ: Около тысячи болельщиков «Ливерпуля» пропустят финал ЛЧ в Киеве из-за отмены рейсов
Об этом сообщает The Times.
По информации издания, три рейса в Киев и обратно были отменены из-за того, что не смогли закрепить места для посадки в аэропорту Борисполь.
Отмечается, что спор туристической компании с авиационными властями Киева по поводу размера самолёта привёл к отмене рейсов.
Финал турнира пройдёт 26 мая на стадионе «НСК Олимпийский» и начнётся в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» рассказал о нападении в Киеве.