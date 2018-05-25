СМИ: Около тысячи болельщиков «Ливерпуля» пропустят финал ЛЧ в Киеве из-за отмены рейсов

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Около тысячи болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль» пропустят финал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт в Киеве, из-за отмены трёх чартерных рейсов.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, три рейса в Киев и обратно были отменены из-за того, что не смогли закрепить места для посадки в аэропорту Борисполь.

Отмечается, что спор туристической компании с авиационными властями Киева по поводу размера самолёта привёл к отмене рейсов.

Финал турнира пройдёт 26 мая на стадионе «НСК Олимпийский» и начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» рассказал о нападении в Киеве.

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