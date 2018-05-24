Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Хоссу изменила мужу

Муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки по плаванию Катинки Хоссу Шейн Тасап заявил, что расстаётся с супругой из-за её измены.

«Наши отношения с Катинкой, личные и профессиональные, закончились. Причиной стало предательство с её стороны. Она разрушила святость нашего брака, переспав со своим партнёром по тренировкам Даниэлем Дудашом», — заявил Тасап.

Американский тренер заявил, что пытался простить венгерскую пловчиху, однако не нашёл понимания с её стороны и принял окончательное решение расстаться, после того как измены продолжились.

«После всего того, что я сделал для неё, посвятил свою жизнь тому, чтобы её детские мечты сбылись, я понял, что мной манипулировали, а наши отношения были построены на лжи. Я уверен, что Катинка никогда меня не любила, только моё отношение к ней», — добавил Тасап.

Хоссу и Тасап прожили в браке десять лет.

Публикация от Shane Tusup (@tusup11) 24 Май 2018 в 1:05 PDT

Ранее Ариана Кукорс подала иск к Федерации плавания США из-за домогательств экс-тренера.