Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Хоссу изменила мужу

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Муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки по плаванию Катинки Хоссу Шейн Тасап заявил, что расстаётся с супругой из-за её измены.

«Наши отношения с Катинкой, личные и профессиональные, закончились. Причиной стало предательство с её стороны. Она разрушила святость нашего брака, переспав со своим партнёром по тренировкам Даниэлем Дудашом», — заявил Тасап.

Американский тренер заявил, что пытался простить венгерскую пловчиху, однако не нашёл понимания с её стороны и принял окончательное решение расстаться, после того как измены продолжились.

«После всего того, что я сделал для неё, посвятил свою жизнь тому, чтобы её детские мечты сбылись, я понял, что мной манипулировали, а наши отношения были построены на лжи. Я уверен, что Катинка никогда меня не любила, только моё отношение к ней», — добавил Тасап.

Хоссу и Тасап прожили в браке десять лет.

Ранее Ариана Кукорс подала иск к Федерации плавания США из-за домогательств экс-тренера.

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