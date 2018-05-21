Кукорс подала иск к Федерации плавания США из-за домогательств экс-тренера

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Чемпионка мира Ариана Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США, которая, по её мнению, покрывала тренера Шона Хатчинсона, домогавшегося несовершеннолетних спортсменок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AP.

Кукорс утверждает, что специалист домогался её, когда ей было 13, 16 и 17 лет, а руководители федерации знали об этом и покрывали Хатчинсона.

Кроме того, Кукорс также подала в суд на тренера Марка Шуберта за то, что он не сообщил об «обоснованных подозрениях в жестоком обращении с детьми».

Ранее сообщалось, что сумма компенсаций жертвам домогательств бывшего врача сборной США по гимнастике достигла $500 млн.

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