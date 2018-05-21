Кукорс подала иск к Федерации плавания США из-за домогательств экс-тренера
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AP.
Кукорс утверждает, что специалист домогался её, когда ей было 13, 16 и 17 лет, а руководители федерации знали об этом и покрывали Хатчинсона.
Кроме того, Кукорс также подала в суд на тренера Марка Шуберта за то, что он не сообщил об «обоснованных подозрениях в жестоком обращении с детьми».
Ранее сообщалось, что сумма компенсаций жертвам домогательств бывшего врача сборной США по гимнастике достигла $500 млн.