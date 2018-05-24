Тренер сборной Латвии по скелетону Дукурс рассказал, что стало «красной чертой» на ОИ-2014 в Сочи

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс рассказал, что представители Федерации бобслея и скелетона России якобы специально игнорировали подготовку трассы во время официальных тренировок перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

«На трассе обвалился лёд, а я услышал, как представители российской федерации дали рабочим задание ничего не делать, чтобы ломать наш план тренировок. Пришлось вызывать латышей — двоих из Сигулды, третий был со мной, помогал тренерам. В итоге мои ребята сделали эту трассу, и мы начали кататься. Но всё было сознательно», — цитирует Дукурса Sport24.

Он также вспомнил, как знакомые тренеры говорили латышам, что у них нет шансов на ОИ-2014.

«Мы уважали соперников до этих соревнований. А то, что выплыло потом, эта государственная допинговая программа... Залезть в электронику, добавками подкормить, лёд сделать как надо своим — наверное, что-то из этого делается и в других местах. Но это была красная черта», — сказал Дукурс.

Ранее главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс жёстко высказался в адрес руководителя Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова в связи с допинг-скандалом вокруг Игр-2014 в Сочи.