Тренер Дукурс заявил, что Зубков во главе федерации — это как педофил в роли директора детского дома

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс жёстко высказался в адрес руководителя Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова в связи с допинг скандалом вокруг Игр-2014 в Сочи.

«Я и многие другие считают, что будет неправильно, если в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с правом голоса будет участвовать Зубков, который дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. При этом он продолжает руководить федерацией. Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома», — приводит слова Дукурса «Советский спорт».

Он подчеркнул, что ничего не имеет против российских спортсменов и специалистов, но считает ненормальным когда национальную федерацию возглавляет человек, замешанный в допинг-скандале, при этом отметив что до публикации доклада Ричарда Макларена имел нормальные взаимоотношения с Зубковым.

«Но когда я прочитал, что творилось в российском спорте, мне стало обидно, и я перестал общаться с Зубковым. Представители ведущих федераций заранее подготовят документ и направят его руководству IBSF. В нем будет сказано, что мы против участия Зубкова в конгрессе» — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что федерация не стала оценивать выступление российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2017/18.