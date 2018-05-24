Буре назвал фаворита финала Кубка Стэнли

Легендарный российский хоккеист Павел Буре прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли.

В решающем, седьмом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:0.

«На протяжении многих лет «Вашингтон» является одним из лидеров НХЛ, они провели хороший матч против «Тампы» и заслуженно вышли в финал. Не могу сказать, что для меня это стало большой неожиданностью», — приводит слова Буре Sport24.

Он также назвал фаворита предстоящего финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас Голден Найтс».

«Думаю, что выход «Вегаса» в финал стал сюрпризом для всех. «Вегас» выигрывал все серии с отрывом. Менеджмент, тренеры и ребята, не имея звёзд в команде, делают свою работу, которая уже принесла плоды. Считаю, что «Вашингтон» является фаворитом этой серии», — заявил Буре.

Ранее российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым популярным хоккеистом мира по версии американского спортивного телеканала ESPN.