Тренер Почеттино переподписал контракт с футбольным клубом «Тоттенхэм»
Новое соглашение 46-летнего аргентинского специалиста рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт «Тоттенхэма».
«Для меня большая честь подписать новый долгосрочный контракт в момент приближения к одному из самых значительных периодов в истории клуба. Приятно быть менеджером команды на нашем новом стадионе мирового уровня», — заявил Почеттино.
Переподписали контракты также и члены тренерского штаба Почеттино.
Почеттино работает с «Тоттенхэмом» с 2014 года.
Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера футбольного клуба «Челси».