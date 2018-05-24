Тренер Почеттино переподписал контракт с футбольным клубом «Тоттенхэм»

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Новое соглашение 46-летнего аргентинского специалиста рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт «Тоттенхэма».

«Для меня большая честь подписать новый долгосрочный контракт в момент приближения к одному из самых значительных периодов в истории клуба. Приятно быть менеджером команды на нашем новом стадионе мирового уровня», — заявил Почеттино.

Переподписали контракты также и члены тренерского штаба Почеттино.

Почеттино работает с «Тоттенхэмом» с 2014 года. 

Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера футбольного клуба «Челси».

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