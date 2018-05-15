СМИ: Тренер «Тоттенхэма» может заменить Конте на посту наставника «Челси»

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщает Sky Sports.

Почеттино может сменить на этой должности Антонио Конте, который покинет «Челси» после финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Действующее соглашение аргентинского специалиста с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2021 года.

Помимо Почеттино в шорт-лист «Челси» по-прежнему входят главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри и бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами.