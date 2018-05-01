СМИ: Футбольные клубы «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами

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Футбольные клубы «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на радиостанцию Kiss Kiss Napoli.

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри пока так и не подписал новый контракт с клубом. Владелец «Челси» намерен заплатить за Сарри сумму отступных €8 млн, которая зафиксирована в контракте тренера.

Нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен покинуть Англию и вернуться в Италию. Конте считается главным претендентом на смену Сарри. Издание отмечает, что ему придётся согласиться на понижение зарплаты в неаполитанском клубе.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри.

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