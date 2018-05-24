Манчини оценил перспективы Буффона в сборной Италии по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил перспективы вратаря Джанлуиджи Буффона в национальной команде.

«Я говорил с Буффоном. Он хочет продолжать играть, поэтому его кандидатура будет рассмотрена, как и кандидатура любого действующего игрока. Я уважаю его желание в данный момент», — приводит слова Манчини пресс-служба сборной Италии.

По окончании нынешнего сезона 40-летний Буффон покинул туринский «Ювентус», за который выступал с 2001 года.

Ранее состоялся очередной раунд переговоров между представителями вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и «Пари Сен-Жермен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить