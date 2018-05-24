Манчини оценил перспективы Буффона в сборной Италии по футболу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил перспективы вратаря Джанлуиджи Буффона в национальной команде.

«Я говорил с Буффоном. Он хочет продолжать играть, поэтому его кандидатура будет рассмотрена, как и кандидатура любого действующего игрока. Я уважаю его желание в данный момент», — приводит слова Манчини пресс-служба сборной Италии.

По окончании нынешнего сезона 40-летний Буффон покинул туринский «Ювентус», за который выступал с 2001 года.

Ранее состоялся очередной раунд переговоров между представителями вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и «Пари Сен-Жермен».