СМИ: Очередной раунд переговоров Буффона с ПСЖ прошёл успешно

Состоялся очередной раунд переговоров между представителями вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, агент голкипера Сильвано Мартина прилетел в Париж, где обсудил с французским клубом детали перехода.

Отмечается, что стороны пришли к согласию по двухлетнему контракту.

Ранее Буффон сказал, сколько ему нужно времени для перехода в ПСЖ.