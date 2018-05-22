СМИ: Очередной раунд переговоров Буффона с ПСЖ прошёл успешно
Состоялся очередной раунд переговоров между представителями вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и «Пари Сен-Жермен».
Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, агент голкипера Сильвано Мартина прилетел в Париж, где обсудил с французским клубом детали перехода.
Отмечается, что стороны пришли к согласию по двухлетнему контракту.
Ранее Буффон сказал, сколько ему нужно времени для перехода в ПСЖ.
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