Буффон сказал, сколько ему нужно времени для перехода в ПСЖ

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о переходе в «Пари Сен-Жермен».

«Мне потребуется неделя, чтобы успокоиться, прийти в себя после ухода из «Ювентуса» и проанализировать ситуацию. Это непростой выбор. В 40 лет нет возможности принимать спонтанные, необоснованные решения», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

По версии издания, в ближайшие дни может быть объявлено о переходе Буффона в ПСЖ. Французский клуб готов предложить 40-летнему спортсмену двухлетний контракт.

Ранее главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном переходе в команду легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который по окончании сезона покинет туринский «Ювентус».