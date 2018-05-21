Тухель прокомментировал слухи о переходе Буффона в ПСЖ

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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном переходе легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который по окончании сезона покинет туринский «Ювентус».
Тухель прокомментировал слухи о переходе Буффона в ПСЖ
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

«Я не могу ответить развёрнуто по этому вопросу, сказать, произойдёт ли это или нет, или что-то ещё», — приводит слова Тухеля Football Italia.

Он отметил, что не может себе представить «Ювентус» и сборную Италии без Буффона.

«Я не знаю его лично, но мы посмотрим, что произойдёт. Сейчас у нас два вратаря. Мне надо привыкнуть к тому, что в сборной Италии и «Ювентусе» нет Буффона», — добавил немецкий специалист.

Ранее президент ПСЖ заявил, что любой клуб будет рад заполучить Буффона.

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