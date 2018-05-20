Президент ПСЖ: любой клуб будет рад заполучить Буффона

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Президент «Пари Сен-Жермен» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе команды к легендарному итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, который по окончании сезона покинет туринский «Ювентус».

«Буффон — фантастический вратарь. Но наш основной голкипер — Альфонс Ареола, и он останется в команде на следующий сезон. Думаете, я действительно расскажу вам, за какими игроками мы пристально наблюдаем? На данный момент у нас есть Ареола, он наш номер один. Буффон — отличный парень. Я уверен, что любой клуб будет рад его заполучить», — приводит слова Аль-Хелаифи Football Italia.

Ранее Аль-Хелаифи заявил, что не позволит кому-либо, будь то футболист или тренер, ставить себя выше команды.

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