Президент ПСЖ: никто не важнее нашего клуба, недовольные пусть уходят

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не позволит кому-либо, будь то футболист или тренер, ставить себя выше команды.

«Никто и ничто не важнее нашего клуба — ни тренер, ни игроки. Клуб всегда был и будет на первом, самом важном месте. Если кто-то не принимает этого и недоволен, то он уходит», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Equipe.

Он отметил, что каждый член коллектива должен делать всё для ПСЖ.

«С тех пор как мы приобрели клуб, он выиграл 19 титулов. Это невероятно, но нас всё ещё много критикуют. Но такие вещи случаются со всеми клубами», — добавил президент ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель стал главным тренером футбольного клуба ПСЖ.