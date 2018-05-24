В РФС рассматривают возможность введения двухраундовой системы на стадии 1/4 и 1/2 финала Кубка России

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в регламенте Кубка России.

«Шли дискуссии по формату Кубка России. Принято решение подготовить предложения о возможном внедрении двухраундовой системы на стадии 1/4 финала и полуфинала. Этот вопрос будет обсуждаться», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

В настоящее время, согласно регламенту Кубка России, на стадиях четвертьфинала и полуфинала между соперниками проводится только один матч.

Ранее РФПЛ утвердила проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.