СМИ: «Амкар» может сняться с чемпионата России по футболу

Пермский «Амкар» может отказаться от участия в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Как сообщает Sport24, пермский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата.

Отмечается, что место «Амкара» в этом случае может занять махачкалинский «Анжи», вылетевший из РФПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно».