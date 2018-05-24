СМИ: «Амкар» может сняться с чемпионата России по футболу
Пермский «Амкар» может отказаться от участия в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Как сообщает Sport24, пермский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата.
Отмечается, что место «Амкара» в этом случае может занять махачкалинский «Анжи», вылетевший из РФПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем».
Ранее сообщалось, что ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно».
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