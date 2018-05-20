«Енисей» вышел в РФПЛ после проигрыша от «Анжи»

Красноярский «Енисей» потерпел поражение от махачкалинского «Анжи» во втором стыковом матче за право играть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Вадима Скрипченко. Голы в составе победителей забили Квадво Поку, Амур Калмыков и Владимир Полуяхтов, оформивший дубль. В коллективе Дмитрия Аленичева отличились Марко Обрадович, Максим Семакин и Сердер Сердеров. Первая игра между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу «Енисея». Таким образом, красноярский клуб вышел в высший дивизион чемпионата России. Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить ответный стыковой матч с «Енисеем».