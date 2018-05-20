«Енисей» вышел в РФПЛ после проигрыша от «Анжи»

Короткая ссылка
Красноярский «Енисей» потерпел поражение от махачкалинского «Анжи» во втором стыковом матче за право играть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Вадима Скрипченко.

Голы в составе победителей забили Квадво Поку, Амур Калмыков и Владимир Полуяхтов, оформивший дубль.

В коллективе Дмитрия Аленичева отличились Марко Обрадович, Максим Семакин и Сердер Сердеров.

Первая игра между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу «Енисея». Таким образом, красноярский клуб вышел в высший дивизион чемпионата России.

Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить ответный стыковой матч с «Енисеем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных