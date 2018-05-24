Овечкин: не могу дождаться, когда мы вернёмся домой и сыграем в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Это невероятно. Я не могу передать своих эмоций. Я счастлив за своих парней, клуб и болельщиков. Я не могу дождаться, когда мы вернёмся домой и сыграем в финале Кубка Стэнли. Мы в четырёх победах от завоевания Кубка Стэнли. Мы будем биться», — приводит слова Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первый матч решающей серии состоится 29 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Овечкину передали приз за победу в Восточной конференции НХЛ.