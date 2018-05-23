Шарапова представила наряд, в котором сыграет на «Ролан Гаррос»
Россиянка Мария Шарапова представила наряд, в котором будет выступать на Открытом чемпионате Франции по теннису.
«Наряд для Парижа», — написала Шарапова в своём Twitter.
The 👗 for Paris 😍@Nikecourtpic.twitter.com/BaNdcFTFx2— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 23 мая 2018 г.
Соревнования основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся 27 мая.
Ранее сообщалось, что фигуристы Пападакис и Сизерон примут участие в церемонии жеребьёвки «Ролан Гаррос».
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