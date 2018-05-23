СМИ: Фигуристы Пападакис и Сизерон примут участие в церемонии жеребьёвки «Ролан Гаррос»

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Серебряные призёры Игр-2018 в парном катании, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон примут участие в церемонии жеребьёвки основной сетки «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что распределение несеяных игроков произойдёт при помощи электронной системы. Пападакис определит соперников для сеяных теннисистов, а Сизерон — для теннисисток.

Жеребьёвка состоится 24 мая.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Ивахненко и Жук не пробились в основную сетку «Ролан Гаррос».

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