СМИ: Фигуристы Пападакис и Сизерон примут участие в церемонии жеребьёвки «Ролан Гаррос»

Серебряные призёры Игр-2018 в парном катании, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон примут участие в церемонии жеребьёвки основной сетки «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что распределение несеяных игроков произойдёт при помощи электронной системы. Пападакис определит соперников для сеяных теннисистов, а Сизерон — для теннисисток.

Жеребьёвка состоится 24 мая.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Ивахненко и Жук не пробились в основную сетку «Ролан Гаррос».