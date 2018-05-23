СМИ: Бывшему футболисту сборной Италии грозит шесть лет тюрьмы за связи с мафией

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Италии по футболу Винченцо Яквинта подозревается в связях с мафией.

Как сообщает Football Italia, 38-летнему итальянцу было предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием. Ему также инкриминируется «намерение помочь» мафиозной организации, фигурантами по делу которой проходят более 140 человек, в том числе и отец Яквинты, для которого обвинение требует 19 лет лишения свободы.

Яквинта, известный своими выступлениями за «Удинезе» и туринский «Ювентус», является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить «Милан» из числа участников Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных