СМИ: Бывшему футболисту сборной Италии грозит шесть лет тюрьмы за связи с мафией

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Винченцо Яквинта подозревается в связях с мафией.

Как сообщает Football Italia, 38-летнему итальянцу было предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием. Ему также инкриминируется «намерение помочь» мафиозной организации, фигурантами по делу которой проходят более 140 человек, в том числе и отец Яквинты, для которого обвинение требует 19 лет лишения свободы.

Яквинта, известный своими выступлениями за «Удинезе» и туринский «Ювентус», является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить «Милан» из числа участников Лиги Европы.