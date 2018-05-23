Эмери: я горд работать в «Арсенале» после Арсена Венгера

Испанский специалист Унаи Эмери, возглавивший лондонский «Арсенал», рассказал об основных задачах, которые перед ним стоят.

«Это большой вызов, я горд быть здесь и работать после Арсена Венгера. Для нас важны все титулы, и мы должны претендовать на все из них. Я считаю, что мы можем расти вместе с нашими игроками. Очень важно для клуба после двух лет без Лиги чемпионов работать, чтобы стать лучшей командой Англии, а затем и мира», — приводит слова Эмери Mirror.

По итогам минувшего сезона «Арсенал», под руководством французского специалиста Арсена Венгера, работавшего в клубе на протяжении 22 лет, занял шестое место в АПЛ, дошёл до полуфиналов Лиги Европы и Кубка английской лиги.

Ранее «Арсенал» официально объявил о назначении Эмери главным тренером.