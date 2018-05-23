Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Эмери главным тренером

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Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении испанца Унаи Эмери на должность главного тренера команды.

«Я очень рад возглавить один из самых великих клубов в мире. «Арсенал» известен и любим за свой стиль игры, приверженность к молодым футболистам, фантастическим стадионом, тем, как работает клуб. Я рад, что мне доверили открыть новую главу «Арсенала», — цитирует Эмери официальный сайт клуба.

Детали контракта 46-летнего специалиста не разглашаются. Эмери работал в таких клубах, как «Валенсия», «Спартак», «Севилья». Последним местом работы испанца был французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее официальный сайт испанца Унаи Эмери сообщил о его назначении главным тренером лондонского «Арсенала».

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