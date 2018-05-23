Агент рассказал, продолжит ли Пашалич выступать за «Спартак»

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Футбольный агент Марко Налетилич рассказал, продолжит ли его клиент, хорватский полузащитник Марио Пашалич, выступать за московский «Спартак»

«Навряд ли он останется. У игрока другие планы. У «Челси», которому принадлежит игрок, тоже», — приводит слова Налетилича «Чемпионат».

Пашалич перешёл в «Спартак» летом 2017 года из лондонского «Челси» на правах аренды и принял участие в 21 матче в РФПЛ, забив четыре мяча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Зальцбурга».

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