СМИ: «Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Зальцбурга»

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Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в услугах защитника австрийского «Ред Булл Зальцбург» Дуе Чалета-Цара.

Как сообщает Spox, 21-летний хорват может перейти в один из московских клубов задолго до завершения его контракта с «Зальцбургом», который рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Чалета-Цар принял участие в 52 матчах во всех турнирах и стал автором двух голов.

Ранее Антон Миранчук рассказал, что удерживает его от ухода из «Локомотива» в европейский клуб.

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