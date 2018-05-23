Директор «Арсенала» Газидис: Эмери идеально подходит клубу

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Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис поделился мнением насчёт назначения Унаи Эмери на пост главного тренера.

«У Эмери выдающийся послужной список успехов на протяжении всей карьеры. Он развил некоторых талантливых футболистов и играет в восхитительный прогрессивный футбол, который идеально подходит «Арсеналу». Трудолюбие, страстный подход к делу и чувство ценностей, как на поле, так и за его пределами, делают его идеальным человеком для «Арсенала», — приводит слова Газидиса пресс-служба лондонского клуба.

Он отметил, что совет директоров после тщательного отбора кандидатов пришёл к единому мнению насчёт утверждения главным тренером Эмери.

Ранее лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении испанца Унаи Эмери на должность главного тренера команды.

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