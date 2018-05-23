Директор «Арсенала» Газидис: Эмери идеально подходит клубу
«У Эмери выдающийся послужной список успехов на протяжении всей карьеры. Он развил некоторых талантливых футболистов и играет в восхитительный прогрессивный футбол, который идеально подходит «Арсеналу». Трудолюбие, страстный подход к делу и чувство ценностей, как на поле, так и за его пределами, делают его идеальным человеком для «Арсенала», — приводит слова Газидиса пресс-служба лондонского клуба.
Он отметил, что совет директоров после тщательного отбора кандидатов пришёл к единому мнению насчёт утверждения главным тренером Эмери.
Ранее лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении испанца Унаи Эмери на должность главного тренера команды.