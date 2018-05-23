Тренер «Вашингтона» рассказал о важности для Овечкина седьмого матча с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от заключительного, седьмого матча финальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я обязан использовать всех игроков. Но всё будет определяться ситуацией. У некоторых ребят есть отведённые им роли в спецбригадах. Есть игровые ситуации, в которых одни очевидно сильнее других. Нам придётся подстраиваться под игру», — приводит слова Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наставник «Вашингтона» заявил, что надеется использовать в заключительной встрече все четыре звена команды, однако не уверен, что они будут появляться на льду поочерёдно.

Тротц также рассказал о важности данного матча для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Седьмой матч — большой шанс для Овечкина? Не только у Алекса есть шанс. Он есть у всех нас», — добавил Тротц.

Седьмой матч серии «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» пройдёт 24 мая в Тампе на стадионе «Амали-арена». Начало — в 03:00 мск.

Ранее Овечкин назвал седьмой матч серии с «Тампой» самым важным в своей жизни.