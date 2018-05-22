ФФККР призвала не критиковать решение Медведевой перейти к другому тренеру

Короткая ссылка
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала не критиковать решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сменить тренера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Александра Когана.

«В фигурном катании, как и в любой другой профессии, существуют перемены. Вряд ли есть смысл критиковать подходы, что мы сейчас часто встречаем: то Медведеву критикуем, то Этери Тутберидзе, то Алину Загитову. Я не считаю правильным, что это критикуется таким образом», — заявил Коган.

Он отметил, что задача федерации заключается в том, чтобы защищать честь российских спортсменов и тренеров.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит идею повысить минимальный возраст участников турниров в женском одиночном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных