ФФККР призвала не критиковать решение Медведевой перейти к другому тренеру
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора организации Александра Когана.
«В фигурном катании, как и в любой другой профессии, существуют перемены. Вряд ли есть смысл критиковать подходы, что мы сейчас часто встречаем: то Медведеву критикуем, то Этери Тутберидзе, то Алину Загитову. Я не считаю правильным, что это критикуется таким образом», — заявил Коган.
Он отметил, что задача федерации заключается в том, чтобы защищать честь российских спортсменов и тренеров.
Ранее сообщалось, что Россия не поддержит идею повысить минимальный возраст участников турниров в женском одиночном катании.