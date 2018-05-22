Ледяхов в свой день рождения утверждён главным тренером «Ахмата»

Короткая ссылка
Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов поздравил с 50-летием Игоря Ледяхова и объявил о его назначении на пост главного тренера команды.

«Своими трудом, профессионализмом, любовью к коллективу и результатом Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды «Ахмат», — цитирует Даудова пресс-служба клуба.

Он также сообщил, что контракт с российским специалистом будет подписан в ближайшее время.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб подал заявку на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках на сезон-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных