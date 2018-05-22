Ледяхов в свой день рождения утверждён главным тренером «Ахмата»

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов поздравил с 50-летием Игоря Ледяхова и объявил о его назначении на пост главного тренера команды.

«Своими трудом, профессионализмом, любовью к коллективу и результатом Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды «Ахмат», — цитирует Даудова пресс-служба клуба.

Он также сообщил, что контракт с российским специалистом будет подписан в ближайшее время.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненский клуб подал заявку на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках на сезон-2018/19.