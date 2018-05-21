Бывший футболист «Норвича» продолжит карьеру в рестлинге
Бывший нападающий английского футбольного клуба «Норвич Сити» Грант Холт подписал контракт с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW).
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что в четверг спортсмен начнёт тренировки, которые будет совмещать с футбольной карьерой. В настоящий момент он играет за клуб Национальной лиги чемпионата Англии «Барроу».
Первое рестлинговое шоу с участием Холта должно состояться в 2019 году.
Ранее лондонский «Арсенал» объявил об уходе футболиста Касорлы.
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