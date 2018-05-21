Бывший футболист «Норвича» продолжит карьеру в рестлинге

Бывший нападающий английского футбольного клуба «Норвич Сити» Грант Холт подписал контракт с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW).

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в четверг спортсмен начнёт тренировки, которые будет совмещать с футбольной карьерой. В настоящий момент он играет за клуб Национальной лиги чемпионата Англии «Барроу».

Первое рестлинговое шоу с участием Холта должно состояться в 2019 году.

Ранее лондонский «Арсенал» объявил об уходе футболиста Касорлы.