Лондонский «Арсенал» объявил об уходе футболиста Касорлы

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Лондонский «Арсенал» объявил об уходе из команды полузащитника Санти Касорлы, который долгое время лечился после череды травм.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболист покидает команду по истечении срока контракта.

Касорла стал игроком «Арсенала» в 2012 году, выиграв вместе с ним два Кубка и два Суперкубка Англии.

Испанец не выходил на поле с октября 2016 года из-за травмы ахиллова сухожилия. После этого ему потребовалось 10 операций, чтобы побороть инфекцию, которой была поражена лодыжка.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты на пост главного тренера.

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