Лондонский «Арсенал» объявил об уходе футболиста Касорлы
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что футболист покидает команду по истечении срока контракта.
Касорла стал игроком «Арсенала» в 2012 году, выиграв вместе с ним два Кубка и два Суперкубка Англии.
Испанец не выходил на поле с октября 2016 года из-за травмы ахиллова сухожилия. После этого ему потребовалось 10 операций, чтобы побороть инфекцию, которой была поражена лодыжка.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры Артеты на пост главного тренера.