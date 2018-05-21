Павлюченкова не отдала ни одного гейма Марии на старте теннисного турнира в Страсбурге
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала уверенную победу на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.
Она в двух сетах выиграла у немки Татьяны Марии со счётом 6:0, 6:0.
Продолжительность встречи составила 50 минут.
Соперницей Павлюченковой по второму раунду станет россиянка Наталья Вихлянцева.
Ранее тренер Шараповой рассказал о главной цели теннисистки после возвращения на корт.
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