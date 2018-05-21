Тренер Шараповой рассказал о главной цели теннисистки после возвращения на корт

Короткая ссылка
Тренер российской теннисистки Марии Шараповой Томас Хогстедт рассказал, какую цель ставит перед собой спортсменка после возвращения в спорт.
Тренер Шараповой рассказал о главной цели теннисистки после возвращения на корт
  • Reuters
  • © Alessandro Bianchi

«Она невероятный человек, с которым очень здорово работать. Мы отлично ладим. Мы работали вместе, когда она была первой и второй ракеткой мира. Я рад, что теперь мы снова сотрудничаем. Цель — выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Хогстедта Tennis World USA.

Специалист отметил, что важно успешное выступление не только на «Ролан Гаррос», но и на Уимблдоне, а также на открытом чемпионате США по теннису.

«Шарапова показала, что возвращается на свой уровень, и она этому очень рада. Конечно, успехи придают уверенность в собственных силах», — добавил Хогстедт.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на 29-е место мирового рейтинга теннисисток WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных