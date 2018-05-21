Олимпийский чемпион Алябьев прокомментировал назначение Хованцева на пост главного тренера сборной России по биатлону

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Олимпийский чемпион 1980 года Анатолий Алябьев поделился мнением о назначении Анатолия Хованцева на пост главного тренера сборной России по биатлону и старшего тренера мужской команды.

«Приход Хованцева — это хороший вариант. Он опытный тренер, очень ответственный, ищет новые методики, даже нашёл переводчика, чтобы изучать материалы», — сказал Алябьев в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что Хованцев стал главным тренером сборной России по биатлону.

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