Хованцев стал главным тренером сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Анатолий Хованцев стал главным тренером сборной России по биатлону и старшим тренером мужской команды.

Об этом сообщает ТАСС.

В Москве состоялось первое под руководством нового президента Владимира Драчёва заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на котором были утверждены кандидатуры наставников сборной России. Отмечается, что старшим тренером женской команды стал Валерий Польховский.

В прошлом сезоне должность главного тренера национальной команды оставалась вакантной, мужская и женская сборные тренировались под руководством старших тренеров.

Ранее Губерниев поздравил Драчёва с избранием главой СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных