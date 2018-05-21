Анатолий Хованцев стал главным тренером сборной России по биатлону и старшим тренером мужской команды.

Об этом сообщает ТАСС.

В Москве состоялось первое под руководством нового президента Владимира Драчёва заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на котором были утверждены кандидатуры наставников сборной России. Отмечается, что старшим тренером женской команды стал Валерий Польховский.

В прошлом сезоне должность главного тренера национальной команды оставалась вакантной, мужская и женская сборные тренировались под руководством старших тренеров.

Ранее Губерниев поздравил Драчёва с избранием главой СБР.