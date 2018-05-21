СМИ: Футболист «Шахтёра» Феррейра может перейти в «Спартак»
Об этом сообщает Goal.
По информации издания, российский клуб предлагает аргентинцу бонус в размере €5 млн за подписание контракта.
Соглашение игрока с «Шахтёром» истекает в июне 2018 года, поэтому он может перейти в любой клуб на правах свободного агента.
Отмечается, что в услугах Феррейры заинтересована португальская «Бенфика».
В нынешнем сезоне он забил 30 голов в 41 матче за «Шахтёр».
Ранее Божович прокомментировал слухи о своём возможном приглашении в «Спартак» или «Зенит».