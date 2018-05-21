СМИ: Футболист «Шахтёра» Феррейра может перейти в «Спартак»

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Нападающий донецкого «Шахтёра» Факундо Феррейра может перейти в московский «Спартак».

Об этом сообщает Goal.

По информации издания, российский клуб предлагает аргентинцу бонус в размере €5 млн за подписание контракта.

Соглашение игрока с «Шахтёром» истекает в июне 2018 года, поэтому он может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

Отмечается, что в услугах Феррейры заинтересована португальская «Бенфика».

В нынешнем сезоне он забил 30 голов в 41 матче за «Шахтёр».

Ранее Божович прокомментировал слухи о своём возможном приглашении в «Спартак» или «Зенит».

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