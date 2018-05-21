Божович прокомментировал слухи о своём возможном приглашении в «Спартак» или «Зенит»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит».

«Слухи про «Зенит»? Со мной никто на этот счёт не разговаривал. «Спартак»… Тоже никто не связывался. Обо всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ», — приводит слова Божовича «Чемпионат».

Специалист отметил, что не хочет говорить о том, чего нет.

Ранее тульский «Арсенал» подтвердил уход Божовича с поста главного тренера.