Тульский «Арсенал» подтвердил уход Божовича с поста главного тренера

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Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» объявила об уходе Миодрага Божовича с поста главного тренера команды.
Тульский «Арсенал» подтвердил уход Божовича с поста главного тренера
  • Миодраг Божович
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Ранее Божович сообщил, что покинул «Арсенал».

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