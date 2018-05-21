Тульский «Арсенал» подтвердил уход Божовича с поста главного тренера

Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» объявила об уходе Миодрага Божовича с поста главного тренера команды.

«Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

👏СПАСИБО, МИОДРАГ!



Черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера «Арсенала».



ПФК «Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/0IzGROaZuc — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 мая 2018 г.

Ранее Божович сообщил, что покинул «Арсенал».