Тульский «Арсенал» подтвердил уход Божовича с поста главного тренера
- Миодраг Божович
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
👏СПАСИБО, МИОДРАГ!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 мая 2018 г.
Черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера «Арсенала».
ПФК «Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/0IzGROaZuc
Ранее Божович сообщил, что покинул «Арсенал».