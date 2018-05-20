Тренер ФК «Арсенал» Божович покинул команду
Об этом он сообщил в интервью Hotsport.rs.
«Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Всё просто — они вовремя не предложили мне контракт», — заявил Божович.
Черногорский специалист возглавил команду в 2017 году. Под его руководством «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.
Ранее сообщалось, что Божович пока не ответил на предложение ФК «Арсенал» о продлении контракта.