Тренер ФК «Арсенал» Божович покинул команду

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Главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Миодраг Божович покинул команду.

Об этом он сообщил в интервью Hotsport.rs.

«Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Всё просто — они вовремя не предложили мне контракт», — заявил Божович.

Черногорский специалист возглавил команду в 2017 году. Под его руководством «Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Божович пока не ответил на предложение ФК «Арсенал» о продлении контракта.

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