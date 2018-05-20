Божович пока не ответил на предложение ФК «Арсенал» о продлении контракта

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Спортивный директор тульского футбольного клуба «Арсенал» Андрей Рудаков прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с главным тренером команды Миодрагом Божовичем.

«После игры заключительного тура чемпионата с Миодрагом Божовичем лично пообщался президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев. Во время этой встречи главный тренер получил предложение продлить контракт, который заканчивается у него 31 мая 2018 года. Однако до сегодняшнего дня ответа от Миодрага Божовича не последовало», — приводит слова Рудакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что вплоть до матча 30-го тура существовала вероятность того, что «Арсенал» окажется ниже десятого места и не выполнит задачу на сезон.

«Поскольку в итоге команда заняла седьмое место, главному тренеру было предложено продлить контракт», — добавил Рудаков, выразив надежду, что ясность по данному вопросу наступит в ближайшие дни и сотрудничество будет продолжено.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» переиграл московский «Локомотив» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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