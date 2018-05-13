«Локомотив» уступил «Арсеналу» в первом матче в ранге чемпиона России по футболу
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голы в матче на счету Артёма Дзюбы (29-я минута) и Кантемира Берхамова (92-я).
«Локомотив» проводил первый матч в ранге чемпиона России. Железнодорожники закончили чемпионат с 60 набранными очками. «Арсенал» занял седьмое место с 42 баллами по итогам первенства РФПЛ.
Ранее сообщалось, что футболистам московского «Локомотива» перед матчем 30-го тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» были подарены тульские пряники с чемпионской символикой.