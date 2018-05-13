«Локомотив» уступил «Арсеналу» в первом матче в ранге чемпиона России по футболу

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Тульский «Арсенал» переиграл московский «Локомотив» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голы в матче на счету Артёма Дзюбы (29-я минута) и Кантемира Берхамова (92-я).

«Локомотив» проводил первый матч в ранге чемпиона России. Железнодорожники закончили чемпионат с 60 набранными очками. «Арсенал» занял седьмое место с 42 баллами по итогам первенства РФПЛ.

Ранее сообщалось, что футболистам московского «Локомотива» перед матчем 30-го тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» были подарены тульские пряники с чемпионской символикой.

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