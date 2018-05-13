Футболистам «Локомотива» перед матчем с «Арсеналом» в Туле подарили чемпионские пряники

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Футболистам московского «Локомотива» перед матчем 30-го тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» были подарены тульские пряники с чемпионской символикой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Железнодорожники гарантировали себе титул во встрече 29-го тура с санкт-петербургским «Зенитом» и в третий раз в истории под руководством Юрия Сёмина выиграли национальное первенство России.

Ранее Боярский назвал Манчини и «Зенит» главными разочарованиями сезона в РФПЛ.

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