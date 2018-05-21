Самолёт с баскетболистами ЦСКА не смог вовремя вылететь из Белграда из-за неисправности

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Чартерный рейс компании «Аэрофлот» с баскетбольной командой ЦСКА, работниками клуба и российскими журналистами не смог вылететь из Белграда по техническим причинам.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, самолёт должен быть взлететь в 16:30 мск, однако час стоял на взлётно-посадочной полосе. Позже к пассажирам обратился командир экипажа и сообщил, что их выгружают в здание аэропорта, где им необходимо ждать новый борт. Время ожидания неизвестно, но, как заверили в компании, новый борт будет подан как можно быстрее.

ЦСКА и «Аэрофлот» связывают спонсорские соглашения.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги.

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