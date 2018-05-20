ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА потерпел поражение от литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» в матче за третье место Евролиги.
ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча завершилась со счётом 77:79.

Финальный поединок турнира пройдёт 20 мая и начнётся в 21:00 мск. В нём сойдутся мадридский «Реал» и турецкий «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Швед получил награду самому результативному игроку Евролиги.

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