ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА потерпел поражение от литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» в матче за третье место Евролиги.
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча завершилась со счётом 77:79.
Финальный поединок турнира пройдёт 20 мая и начнётся в 21:00 мск. В нём сойдутся мадридский «Реал» и турецкий «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Швед получил награду самому результативному игроку Евролиги.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube