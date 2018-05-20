ЦСКА проиграл «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА потерпел поражение от литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» в матче за третье место Евролиги.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Встреча завершилась со счётом 77:79. Финальный поединок турнира пройдёт 20 мая и начнётся в 21:00 мск. В нём сойдутся мадридский «Реал» и турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Швед получил награду самому результативному игроку Евролиги.