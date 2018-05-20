Баскетболист «Химок» Швед получил награду самому результативному игроку Евролиги

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед получил награду самому результативному игроку баскетбольной Евролиги сезона-2017/18.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В нынешнем сезоне Швед провёл 34 матча в Евролиге, в которых набирал в среднем 21,8 очка.

«Химки» не смогли пробиться в «Финал четырёх», проиграв ЦСКА в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги.

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